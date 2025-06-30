Президент «Амкала» о Кубке России: «Пока не понимаем, как сводить концы с концами для участия. Все зависит от поиска партнеров»

Герман Эль Класико высказался об участии «Амкала» в FONBET Кубке России.

«Нас женили без нас. Мы только из соцсетей узнали об участии в Кубке России. Еще и жеребьевку провели. Вот это для нас максимально неожиданно. Я думал, что мы к этому вопросу вернемся после окончания сезона Медиалиги.

Решение об участии в Кубке России? Пока не понимаем, как сводить концы с концами для участия. Очень приятно получить инвайт. Пока все зависит от поиска партнеров.

Приглашение в Кубок России уже не такое событие, как было раньше? Мы три года там играем, есть определенная планка. Расходы и риски намного сильнее и больше. Одно дело, если ты сможешь дойти до команд РПЛ, а другое дело – если ты ошибешься во второй-третьей стадии. Аудитория скорее припишет это к неудаче, хреновому показателю.

Мы были бы счастливы, если бы Кубок России вернулся к старому формату, когда на третью-четвертую игру можно попасть на команду РПЛ. Левшук считает, что сейчас возможно доходить до команд РПЛ? Можно. Просто вопрос затраченных ресурсов и сил, нужно сильно расширять заявку, параллельно идет Кубок Лиги», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

«Амкал», 2Drots и «БроукБойз» получили приглашения в Кубок России. В 1-м раунде «Амкал» сыграет с «Квантом».