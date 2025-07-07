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Мусагалиев сообщил, что хавбек Воробьев покидает ФК «10» и переходит в «СКА Хабаровск»: «Хотим получить за него пользу клубу»

Азамат Мусагалиев сообщил, что Иван Воробьев покидает ФК «10».

«Велика вероятность, что Воробьев пройдет просмотр в «СКА Хабаровск» и покинет ФК «10».

Будем связываться с той стороной. Может, нам что-то перепадет, было бы здорово.

Разговоров об этом пока не было, вопросом занимается наш спортивный директор.

Что хотим получить за него? Пользу клубу. Финансовую? Это самая полезная польза.

Мы не так много потратили на его переход, тех денег он стоил», – сказал президент и основатель «Десятки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

23-летний Воробьев является воспитанником ФК «Минск». В Winline Медиалиге он дебютировал в 2024 году в составе белорусской команды FC DMedia.

Летом прошлого года он перешел в ФК «10». В шестом сезоне МФЛ хавбек помог команде выиграть бронзовые медали.

В конце июня Ивана пригласили на просмотр в «СКА Хабаровск».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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