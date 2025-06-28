Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
Игрок ФК «10» Иван Воробьев находится на просмотре в «СКА-Хабаровск».
Клуб из Хабаровска проиграл «Родине-2» (2:4).
Полузащитник медиафутбольного клуба комика Азамата Мусагалиева «Десять» выступал за «СКА-Хабаровск» в качестве игрока на просмотре.
В полуфинале МФЛ-6 против «Амкала» Иван Воробьев получил красную карточку и пропустит ответный матч в это воскресенье.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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