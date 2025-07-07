Дьяков о «Динамо»: «Будет интересно, если Карпин сделает ставку на русских. Число южноамериканцев будет сокращаться, возможно»

Виталий Дьяков считает, что ряд южноамериканцев могут покинуть «Динамо» .

«Вполне возможно, что количество южноамериканцев в составе «Динамо» будет сокращаться. Латиноамериканцев тянет на родину, в России они зарабатывают хорошие деньги, а потом богатыми уезжают домой доигрывать.

Мы еще не знаем, какой план по развитию клуба у Карпина . Возможно, кто-то еще из «Ростова » перейдет. Все-таки это еще и тренер сборной России, если кому-то из молодых поступит предложение, то они пойдут в «Динамо».

Карпин показал в «Ростове», что можно играть своими. Понятно, что у этих клубов разные задачи, но если он будет делать ставку на русских, то будет интересно смотреть. Почему бы и нет», – сказал бывший защитник «Динамо » и тренер-консультант «БроукБойз ».