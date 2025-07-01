Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»

Николай Осипов ответил на слова Александра Медведева о Медиалиге.

Ранее председатель правления «Зенита » Александр Медведев заявил , что сыграет в Winline МФЛ, если она вернется к своим медийным истокам.

«Александр Иванович – большой друг лиги. Мы всегда с радостью ждем его как в статусе гостя, так и в статусе участника. Согласны со всем, что он говорит.

Если говорить про «возвращение к истокам», то мы подыщем форматы, в которых Александру Ивановичу было бы комфортно и в статусе руководителя клуба, и в статусе участника на поле.

Ждем его возвращения и прислушиваемся к советам наших более опытных спортивных менеджеров», – сказал президент Медиалиги.

Александр Медведев выступал за «Чисто Питер » в четвертом и пятом сезонах Медиалиги , он выходил на поле в четырех матчах.

«Чисто Питер» приостановил деятельность перед шестым сезоном МФЛ.