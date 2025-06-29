«Зенит» не планирует играть с командами Медиалиги
Александр Медведев не видит необходимости в матче «Зенита» с медиакомандами.
Председатель правления «Зенита» ответил на вопрос, возможен ли матч питерского клуба с командами Winline Медиалиги: «Нет, мы не видим необходимости».
Клубы РПЛ провели уже 10 шоу-матчей с медиакомандами и одержали в них 8 побед с общим счетом 38:9.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Советский Спорт»
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