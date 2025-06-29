Александр Медведев: «Сыграю в Медиалиге, если они вернутся к медийным истокам»
Александр Медведев рассказал, когда вернется в Winline Медиалигу.
«Сможете ли вы увидеть меня в Медиалиге еще раз? Если они переосмыслят и вернутся к медийным истокам, то почему нет?»
Председатель правления «Зенита» выступал за «Чисто Питер» в четвертом и пятом сезонах Медиалиги и принял участие в четырех матчах.
«Чисто Питер» приостановил деятельность перед шестым сезоном МФЛ.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости