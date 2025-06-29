Александр Медведев: «Сыграю в Медиалиге, если они вернутся к медийным истокам»

Александр Медведев рассказал, когда вернется в Winline Медиалигу.

«Сможете ли вы увидеть меня в Медиалиге еще раз? Если они переосмыслят и вернутся к медийным истокам, то почему нет?»

Председатель правления «Зенита » выступал за «Чисто Питер » в четвертом и пятом сезонах Медиалиги и принял участие в четырех матчах.

«Чисто Питер» приостановил деятельность перед шестым сезоном МФЛ.