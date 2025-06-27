Шама о возможности остаться в 2Drots: «Уже есть договоренность с одной из команд Медиалиги»

Шамиль Курбанов рассказал, что может возглавить одну из команд Winline Медиалиги.

Курбанов работал временным и. о. помощника главного тренера 2Drots на матче против «Динамо».

«Только в Медиалиге есть такая должность – и.о. помощника главного тренера. Ребята обратились помочь им на один матч. Хотел бы остаться? У нас был один разговор. Но у меня уже есть договоренность с одной из команд Медиалиги. Топ-5? Топ-1.

Нет такого, что я выбираю между ними и 2Drots. Руководство 2D знает мою позицию. Мне сложно представить, что должно произойти.

Когда был свободен, не мог столько времени ждать. На меня вышла команда, и я с ними пообщался предварительно.

Мы с Санычем [Дмитрий Смирнов ]видим одинаково футбол. Он меня пригласил, я ему с удовольствием помог.

Как мне «Динамо»? Отлично. Они были хорошей командой и при Личке. Сейчас приход нового тренера мотивирует футболистов доказывать с еще большей энергией. Очень мощно выглядели.

Есть небольшая обида, потому что на гол наиграли. Голик бы настроение поправил», – сказал тренер в интервью корреспонденту Спортса ’’ Екатерине Бурделовой.

Ранее главный тренер 2Drots Дмитрий Смирнов заявил , что хотел бы видеть Шаму в 2Drots на постоянной основе.

Напомним, Курбанов возглавлял Fight Nights в МФЛ-6, но покинул команду за тур до конца сезона.

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