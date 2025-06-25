0

Лига Ставок Media Basket проведет всероссийский Draft Combine в четырех городах

Media Basket проведет отбор игроков в команды шестого сезона.

«Запуск Всероссийского Draft Combine – логичное продолжение развития проекта Лига Ставок Media Basket и важный шаг к систематизации отбора игроков. Мы создаем прозрачный и конкурентный механизм, который поможет выявить сильнейших баскетболистов со всей страны и предоставить им возможность проявить себя на уровне национальной медиалиги. В прошлом году мы начали выездные турниры в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге – и в этом году продолжим расширять географию проекта», – рассказал один из организаторов Media Basket Владимир Андрианов.

Draft Combine – это серия тестов и игровых испытаний, направленных на оценку физических, технических и игровых качеств участников. За кандидатами будут внимательно наблюдать представители команд, оценивать их потенциал и навыки.

Отборочные этапы пройдут в четырех городах России: Челябинске (28 июня), Краснодаре (6 июля), Перми (12 июля) и Нижнем Новгороде (27 июля).

По итогам каждого регионального отбора будет выбран один победитель, который получит приглашение на финальный драфт в Москве и возможность присоединиться к одной из команд шестого сезона Media Basket.

Каждый тур сопровождается выставочными матчами с участием ярких и известных команд Media Basket. В числе участников: самая медийная команда страны HOOPS, дебютант пятого сезона MasterColor x MDK, команда музыканта Словетского BLATOSPHERA, команда легенды российского баскетбола Андрея Кириленко – DAWGS, команда рэпера Гуфа – LUGANG TEAM, а также FLAVA, PENA TEAM и UNDERGROUND BIZNE$.

В рамках отборочных этапов запланированы товарищеские матчи с участием сборной Media Basket и местных команд. Программу дополнят концерты артистов популярных лейблов и выступления хэдлайнеров – известных хип-хоп исполнителей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
logoЛига Ставок Media Basket
календарь
Медиабаскетбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Швед о Media Basket: «Профессионалы круто относятся к этому. К ним на последние матчи пришло столько же людей, как и на финалы Единой лиги ВТБ»
119 июня, 11:05
10 тысяч на «ЦСКА Арене», матч против Китая, Гуф и Макан – президенты. Каким был сезон Media Basket?
103 июня, 16:00Спецпроект
Ураганный финал Media Basket: с развязкой на последних секундах, при 10 тысячах на «ЦСКА Арене»
1419 мая, 10:20
Hoops сделали камбэк, но все равно проиграли Auf, который стал чемпионом 5-го сезона Media Basket
118 мая, 19:37
Главные новости
«Амкал» пригласил 11 футболистов из других команд на матч против ЦСКА
4сегодня, 11:16
Кузнецов присутствует на тренировке «БроукБойз». Специалист согласился помочь команде после отстранения главного тренера
сегодня, 09:04Фото
«БроукБойз» не будут отстранены от участия в Медиалиге
сегодня, 08:45
Василий Маврин: «Чем Азамат отличается от Егорова? Почему Диму, меня, Станоса с поля выносят, а Азамата и Гаджи Автомата нет?»
1вчера, 19:42
Медведев ушел с поста главного тренера «Титана». При нем клуб впервые не вышел в плей-офф МФЛ
2вчера, 18:29
Лещук про потасовки в Медиалиге: «Если профессиональным игрокам это было бы дозволено, мы бы тоже больше себе позволяли»
1вчера, 17:11
Курбанов – и. о. помощника главного тренера 2Drots на матч против «Динамо»
вчера, 15:20
Кузнецов о возможном назначении главным тренером «Броуков»: «Я согласился»
вчера, 14:46
«БроукБойз» пригласили Кузнецова на пост главного тренера
вчера, 14:12
Президент Медиалиги: «Вероятность отстранения «БроукБойз» – 50%»
вчера, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
5вчера, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00