Лига Ставок Media Basket проведет всероссийский Draft Combine в четырех городах

Media Basket проведет отбор игроков в команды шестого сезона.

«Запуск Всероссийского Draft Combine – логичное продолжение развития проекта Лига Ставок Media Basket и важный шаг к систематизации отбора игроков. Мы создаем прозрачный и конкурентный механизм, который поможет выявить сильнейших баскетболистов со всей страны и предоставить им возможность проявить себя на уровне национальной медиалиги. В прошлом году мы начали выездные турниры в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге – и в этом году продолжим расширять географию проекта», – рассказал один из организаторов Media Basket Владимир Андрианов.

Draft Combine – это серия тестов и игровых испытаний, направленных на оценку физических, технических и игровых качеств участников. За кандидатами будут внимательно наблюдать представители команд, оценивать их потенциал и навыки.

Отборочные этапы пройдут в четырех городах России: Челябинске (28 июня), Краснодаре (6 июля), Перми (12 июля) и Нижнем Новгороде (27 июля).

По итогам каждого регионального отбора будет выбран один победитель, который получит приглашение на финальный драфт в Москве и возможность присоединиться к одной из команд шестого сезона Media Basket.

Каждый тур сопровождается выставочными матчами с участием ярких и известных команд Media Basket. В числе участников: самая медийная команда страны HOOPS, дебютант пятого сезона MasterColor x MDK, команда музыканта Словетского BLATOSPHERA, команда легенды российского баскетбола Андрея Кириленко – DAWGS, команда рэпера Гуфа – LUGANG TEAM, а также FLAVA, PENA TEAM и UNDERGROUND BIZNE$.

В рамках отборочных этапов запланированы товарищеские матчи с участием сборной Media Basket и местных команд. Программу дополнят концерты артистов популярных лейблов и выступления хэдлайнеров – известных хип-хоп исполнителей.