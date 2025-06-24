2

Медведев ушел с поста главного тренера «Титана». При нем клуб впервые не вышел в плей-офф МФЛ

«Титан объявил об уходе тренерского штаба во главе с Алексеем Медведевым.

Команду покинул и ассистент Медведева Юрий Дроздов.

Медведев тренировал «Титан» с осени прошлого года, он принял команду по ходу Winline Кубка Лиги после отставки Шамиля Курбанова.

Под руководством Медведева чемпион МФЛ-4 не выиграл ни одного трофея. В 6-м сезоне Медиалиги клуб впервые не вышел в плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Титана»
logoАлексей Медведев
logoЛФК «Титан»
logoWinline Медиалига
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь выжил после удара молнии. Теперь его называют Зевсом
1922 июня, 06:50
Соломаха покинул «Титан». Нападающий пришел в клуб перед Кубком Медиалиги
114 июня, 12:05
«Титан» впервые в истории МФЛ не вышел в плей-офф
1 июня, 20:04
Главные новости
Василий Маврин: «Чем Азамат отличается от Егорова? Почему Диму, меня, Станоса с поля выносят, а Азамата и Гаджи Автомата нет?»
126 минут назад
Лещук про потасовки в Медиалиге: «Если профессиональным игрокам это было бы дозволено, мы бы тоже больше себе позволяли»
1сегодня, 17:11
Курбанов – и. о. помощника главного тренера 2Drots на матч против «Динамо»
сегодня, 15:20
Кузнецов о возможном назначении главным тренером «Броуков»: «Я согласился»
сегодня, 14:46
«БроукБойз» пригласили Кузнецова на пост главного тренера
сегодня, 14:12
Президент Медиалиги: «Вероятность отстранения «БроукБойз» – 50%»
сегодня, 13:48
Игорь Лещук: «Для «Амкала» в приоритете МФЛ, а не матч с ЦСКА? Это уже звучит глупо»
6сегодня, 12:37
Игорь Лещук: «Двоих игроков «Динамо» убрали после поражения от «Амкала». Сказали: «Идите отсюда»
14сегодня, 11:30
«БроукБойз» второй сезон подряд убрали тренера перед ответным полуфиналом Медиалиги
сегодня, 10:44
Лещук встретился с Дартом Вейдером в шоу о медиафуболе. Вратарь «Динамо» называл игру с «Амкалом» цирком из-за героя «Звездных войн» на бровке
28сегодня, 09:37Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
4сегодня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00