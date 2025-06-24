Медведев ушел с поста главного тренера «Титана». При нем клуб впервые не вышел в плей-офф МФЛ

«Титан объявил об уходе тренерского штаба во главе с Алексеем Медведевым.

Команду покинул и ассистент Медведева Юрий Дроздов.

Медведев тренировал «Титан » с осени прошлого года, он принял команду по ходу Winline Кубка Лиги после отставки Шамиля Курбанова.

Под руководством Медведева чемпион МФЛ-4 не выиграл ни одного трофея. В 6-м сезоне Медиалиги клуб впервые не вышел в плей-офф.