Медведев ушел с поста главного тренера «Титана». При нем клуб впервые не вышел в плей-офф МФЛ
«Титан объявил об уходе тренерского штаба во главе с Алексеем Медведевым.
Команду покинул и ассистент Медведева Юрий Дроздов.
Медведев тренировал «Титан» с осени прошлого года, он принял команду по ходу Winline Кубка Лиги после отставки Шамиля Курбанова.
Под руководством Медведева чемпион МФЛ-4 не выиграл ни одного трофея. В 6-м сезоне Медиалиги клуб впервые не вышел в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Титана»
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