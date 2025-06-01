«Титан» впервые в истории МФЛ не вышел в плей-офф

«Титан» вылетел из МФЛ-6, впервые не выйдя из группы.

«Титан» лишился шанса на выход в плей-офф Winline Медиалиги .

Это худший результат для клуба за всю историю выступления в МФЛ.

МФЛ-3 – 1/8 финала

МФЛ-4 – чемпионство

МФЛ-5 – полуфинал

Кубок Лиги – полуфинал

МФЛ-6 – невыход из группы

В 7-м туре МФЛ-6 «Титан » проиграл СКА (0:2).

Во время Кубка Лиги «Титан» покинул главный тренер Шамиль Курбанов . С тех пор клуб тренирует Алексей Медведев .