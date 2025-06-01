«Титан» впервые в истории МФЛ не вышел в плей-офф
«Титан» вылетел из МФЛ-6, впервые не выйдя из группы.
«Титан» лишился шанса на выход в плей-офф Winline Медиалиги.
Это худший результат для клуба за всю историю выступления в МФЛ.
МФЛ-3 – 1/8 финала
МФЛ-4 – чемпионство
МФЛ-5 – полуфинал
Кубок Лиги – полуфинал
МФЛ-6 – невыход из группы
В 7-м туре МФЛ-6 «Титан» проиграл СКА (0:2).
Во время Кубка Лиги «Титан» покинул главный тренер Шамиль Курбанов. С тех пор клуб тренирует Алексей Медведев.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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