«Алан еще не Билан, но может создать хит». Bahh Tee о творчестве Гатагова

Алан Гатагов подписал контракт с лейблом Bahh Tee Lotus Music.

«Мы подписываем контракт с Аланом Гатаговым, он в лейбле. Я дал распоряжение в офисе, чтобы контракт был готов. Если это и не сделано, то будет в ближайшее время. Но он уже работает. Будем выпускать его песни.

Он останется в 2Drots, потому что он должен играть в лучшей команде и быть артистом лучшего лейбла. Поэтому пусть играет там, где ему комфортно. И выпускает песни там, где ему тоже комфортно.

Мы не создаем песни, а выпускаем. Он создает сам, присылает, мы выпускаем, продвигаем. Он уже прислал мне несколько треков. Прикольные. Я познакомился с его творчеством год назад, и за это время он совершил большой прогресс как музыкант. Конечно, еще есть над чем работать, он еще не Билан, но я думаю, что у него все впереди. Алан целеустремленный человек, может создать хит», – рассказал президент Lotus Music в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, что перед ответным матчем 1/8 финала МФЛ Bahh Tee и Алан Гатагов заключили пари, что в случае победы Lotus Music , игрок станет артистом лейбла. Lotus обыграл 2Drots (1:0).