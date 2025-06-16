Алан Гатагов покинул пост и. о. главного тренера 2D. 34-летний хавбек продолжит играть за клуб

Алан Гатагов сообщил, что больше не будет тренировать 2Drots.

34-летний полузащитник был назначен и. о. главного тренера после отставки Дмитрия Кузнецова.

Гатагов готов команду к шоу-матчу против «Динамо», при нем «дроты» проиграли «Альтерону» в товарищеском матче (0:3).

«У самурая нет цели, только путь.

Свое дело сделал, помог клубу в трудный момент и провел парочку тренировок, теперь возвращаюсь в статус футболиста 2Drots. Хотя было предложение войти в новый тренерский штаб, но я отказался.

Сейчас полная концентрация на футбольное поле, очень рад буду вновь вернуться в раздевалку к своим пацанам.

Также я хочу поблагодарить партнеров по команде за самоотдачу и сплоченность на тренировках!» – написал экс-футболист «Локомотива» и «Динамо».

Ранее стало известно , что 2Drots возглавит Дмитрий Смирнов.