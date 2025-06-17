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«Мы должны это выплатить. У 2Drots сейчас не такие уж и легкие времена». «Десятка» должна «дротам» за Гудая и Скоропупа по 100 тысяч рублей

Азамат Мусагалиев подтвердил, что ФК «10» выплатит бонусы 2Drots.

Перед сезоном «Десятка» купила у 2Drots двух игроков – Гудая и Скоропупа. Согласно сделке, ФК «10» должен выплатить по 100 тысяч рублей за каждого игрока, в случае выхода в полуфинал Winline Медиалиги. В воскресенье «Десятка» вышла в свой первый полуфинал в истории.

– Гудай снова в полуфинале. За все сезоны он только раз не играл в финале. Как вам его игра за «Десятку»?

– Она не может быть другой, потому что созданы все условия, чтобы Денис тренировался и получал удовольствие от процесса. Я думаю, он и от игры получает неимоверное удовольствие. Партнеры относятся к нему всегда с большим уважением и паритетом.

– Писали, что вы должны выплатить 2Drots по 100 тысяч за Гудая и Скоропупа в случае выхода в полуфинал. Вы заплатите?

– Да, конечно, это контрактное обязательство. Мы должны это выплатить. Тем более, у 2Drots сейчас не такие уж и легкие времена, – сказал президент «Десятки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Клуб Мусагалиева впервые в полуфинале Медиалиги: размотали 10:1. Сыграют в «Лужниках»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logo«Гудай» Денис Гудаев
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
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