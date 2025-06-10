Азамат об отставке главного тренера 2Drots: «Мой совет примут как злорадство. Я сочувствую Жене и Никите»

Азамат отказался давать совет 2Drots по ситуации с тренером.

«Не знаю, пойдет ли отставка Кузнецова на пользу 2Drots. Это их семья. Конечно, плохо, когда люди расстаются. У «Десятки » был опыт прощания с тренером. Совет «дротам»? Каким бы он искренним ни был с моей стороны, он будет принят как злорадство, поэтому я воздержусь.

Кризис, когда команда не проходит стыковый матч. 1/8 финала – это такая стадия именно в этой лиге, уж мне поверьте, где, к сожалению, магия не работает.

Честно говоря, мне немножко неприятно от их кризиса. Я был в этой шкуре, поэтому... И всегда эта шкура может обратно на тебя налететь, и я воздержусь от комментариев.

Я могу посочувствовать сейчас Жене с Никитой и пожелать благоразумия и холодного, расчетливого решения», – сказал президент «Десятки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Дмитрий Кузнецов был отправлен в отставку на прошлой неделе. И.о. главного тренера назначен Алан Гатагов.

За что Кузнецова уволили из 2Drots? Будет новый тренер впервые за 4 года

Игроки забивали на тренировки, был конфликт с аналитиком. Новые детали увольнения Кузнецова