Азамат об отставке главного тренера 2Drots: «Мой совет примут как злорадство. Я сочувствую Жене и Никите»
«Не знаю, пойдет ли отставка Кузнецова на пользу 2Drots. Это их семья. Конечно, плохо, когда люди расстаются. У «Десятки» был опыт прощания с тренером. Совет «дротам»? Каким бы он искренним ни был с моей стороны, он будет принят как злорадство, поэтому я воздержусь.
Кризис, когда команда не проходит стыковый матч. 1/8 финала – это такая стадия именно в этой лиге, уж мне поверьте, где, к сожалению, магия не работает.
Честно говоря, мне немножко неприятно от их кризиса. Я был в этой шкуре, поэтому... И всегда эта шкура может обратно на тебя налететь, и я воздержусь от комментариев.
Я могу посочувствовать сейчас Жене с Никитой и пожелать благоразумия и холодного, расчетливого решения», – сказал президент «Десятки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Дмитрий Кузнецов был отправлен в отставку на прошлой неделе. И.о. главного тренера назначен Алан Гатагов.
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