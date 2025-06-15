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«Амкал» встретится с Lotus Music в ответном матче 1/4 финала Медиалиги

«Амкал» и Lotus Music сыграют в ответном матче 1/4 финала Winline Медиалиги.

В первом матче четвертьфинала шестого сезона Медиалиги «Амкал» переиграл Lotus Music – 1:0.

Winline Медиалига, 1/4 финала

Ответные матчи

15 июня, воскресенье

Lotus Music – «Амкал». Начало – 20:30. 

Матч пройдет в Москве на стадионе Спортивного городка «Лужники».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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