«Амкал» встретится с Lotus Music в ответном матче 1/4 финала Медиалиги
«Амкал» и Lotus Music сыграют в ответном матче 1/4 финала Winline Медиалиги.
В первом матче четвертьфинала шестого сезона Медиалиги «Амкал» переиграл Lotus Music – 1:0.
Winline Медиалига, 1/4 финала
Ответные матчи
15 июня, воскресенье
Lotus Music – «Амкал». Начало – 20:30.
Матч пройдет в Москве на стадионе Спортивного городка «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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