«Амкал» при Панове добирался минимум до полуфинала во всех турнирах МФЛ, в которых участвовал
Виталий Панов вновь вывел «Амкал» в полуфинал турнира Winline МФЛ.
В 1/4 финала шестого сезона Медиалиги «Амкал» по сумме двух матчей обыграл Lotus Music (1:0, 2:1).
До этого команда под руководством Панова выиграла Кубок Лиги, в финале одержав победу над 2Drots.
Также в послужном списке Панова серебряные медали Суперкубка Медиалиги. В этом турнире «Амкал» сразу начинал с полуфинала, но в решающем матче уступил 2D.
До этого у «Амкала» при разных тренерах был лишь один полуфинал в МФЛ – в третьем сезоне. Тогда команду тренировал Виталий Миллер.
В 1/2 финала МФЛ-6 команда Панова встретится с ФК «10».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости