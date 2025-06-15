«Амкал» при Панове добирался минимум до полуфинала во всех турнирах МФЛ, в которых участвовал

Виталий Панов вновь вывел «Амкал» в полуфинал турнира Winline МФЛ.

В 1/4 финала шестого сезона Медиалиги «Амкал» по сумме двух матчей обыграл Lotus Music (1:0, 2:1).

До этого команда под руководством Панова выиграла Кубок Лиги , в финале одержав победу над 2Drots.

Также в послужном списке Панова серебряные медали Суперкубка Медиалиги. В этом турнире «Амкал » сразу начинал с полуфинала, но в решающем матче уступил 2D.

До этого у «Амкала» при разных тренерах был лишь один полуфинал в МФЛ – в третьем сезоне. Тогда команду тренировал Виталий Миллер.

В 1/2 финала МФЛ-6 команда Панова встретится с ФК «10».