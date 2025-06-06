Юсупов провел всего 3 матча в Медиалиге за 2Drots. У него 0+0 по системе «гол+пас»
Артур Юсупов не отметился голевыми действиями в шестом сезоне Winline Медиалиги.
2Drots сенсационно вылетел в 1/8 финала МФЛ, уступив Lotus Music Сослана Гатагова (0:1).
Экс-хавбек «Динамо» присоединился к 2D перед шестым сезоном Медиалиги.
35-летний полузащитник принял участие в трех матчах и не оформил ни одного голевого действия.
Исторический вылет 2Drots: в 1/8 финала (впервые так рано), FONBET Кубок России под вопросом
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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