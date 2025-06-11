Оба Гатагова работают главными тренерами в Медиалиге – Сослан в Lotus Music, Алан стал и. о. в 2Drots после ухода Кузнецова и готовит команду к игре с «Динамо»
Сослан Гатагов является главным тренером медиафутбольной команды рэпера Bahh Tee Lotus Music с октября 2024 года.
Ранее специалист тренировал «Амкал» и «На Спорте».
Алан Гатагов, ранее работавший главным тренером FC Bus, вчера был назначен и. о. в 2Drots после ухода Дмитрия Кузнецова. Он готовит команду к игре с «Динамо». Ранее Алан играл за 2D.
Гатаговы – в прошлом профессиональные футболисты. У Сослана пять игр в РПЛ в составе «Спартака». Также он играл за армянский «Улисс» и «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси.
Алан выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», поиграл в чемпионатах Казахстана и Эстонии.
Недавно стало известно, что «Динамо» создаст медиафутбольный турнир, в котором примут участие бело-голубые, ЦСКА и медиафутбольные команды «Амкал» и 2Drots.
Матчи пройдут на «ВТБ Арене» 26 и 27 июня.
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