Оба Гатагова работают главными тренерами в Медиалиге – Сослан в Lotus Music, Алан стал и. о. в 2Drots после ухода Кузнецова и готовит команду к игре с «Динамо»

Оба брата Гатаговы тренируют команды Winline МФЛ – Lotus Music и 2Drots.

Сослан Гатагов является главным тренером медиафутбольной команды рэпера Bahh Tee Lotus Music с октября 2024 года.

Ранее специалист тренировал «Амкал» и «На Спорте».

Алан Гатагов , ранее работавший главным тренером FC Bus, вчера был назначен и. о. в 2Drots после ухода Дмитрия Кузнецова . Он готовит команду к игре с «Динамо ». Ранее Алан играл за 2D.

Гатаговы – в прошлом профессиональные футболисты. У Сослана пять игр в РПЛ в составе «Спартака». Также он играл за армянский «Улисс» и «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси.

Алан выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», поиграл в чемпионатах Казахстана и Эстонии.

Недавно стало известно, что «Динамо» создаст медиафутбольный турнир, в котором примут участие бело-голубые, ЦСКА и медиафутбольные команды «Амкал » и 2Drots.

Матчи пройдут на «ВТБ Арене» 26 и 27 июня.

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