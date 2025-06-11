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Володя XXL вызвал на бой Даню Милохина: «Я бы его #######, подтянул за слова. Я за Россию, мне не понравились его высказывания»

Владимир Горяинов вызвал на бой Даню Милохина.

«Цели на жизнь? Начал заниматься боями, профессионально. У меня был первый бой на турнире Fight Nights для медиафутболистов. Я бы Даню Милохина ####### бы, потянул за слова. А что смешного? Я за Россию, а он гимн Украины поет в Дубае в розовых платьях.

Пусть сюда приезжает на нашу территорию. Нет, я готов где-то на нейтральной территории встретиться. Если он проиграет – пусть целует флаг России. Такое условие.

Он в хорошей форме? Слушай, я тоже могу индусского школьника ########. У меня ноги футбольные. Пусть по правилам кикбоксинга выходит. Я ему одну вертушку дам – он улетит.

Мне он вообще не нравится за его слова, которые он говорил в сторону России. Ведет себя как пидор ######, осуждаю их. У меня цель – ######## Милохина в 2026-м году», – сказал Володя XXL.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве состоялся турнир организации AMC Fight Nights по кикбоксингу среди медиафутболистов. Володя XXL техническим нокаутом в третьем раунде уступил Игорю Струнину.

Милохин в феврале 2024-го нокаутировал тиктокера из Индии Аджмала Хана в первом раунде.

«Клянусь, когда увидел разбитое лицо соперника, заплакал». Интервью с Даней Милохиным, который покоряет бокс  

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Глеба Соломина
Даня Милохин
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoUFC Fight Night
logoAMC Fight Nights
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