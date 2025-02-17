Гаджиев о первом турнире по единоборствам среди медиафутболистов: «По 10-балльной шкале – 7. 10-ки не бывает, только бой Минеева против Исмаилова»

Камил Гаджиев поделился эмоциями от бойцовского турнира среди медиафутболистов.

– Я остался очень доволен. Когда ты делаешь новый формат, есть свои переживания, вдруг не зайдет. Больше всего я переживал именно за самих пацанов – бойцов, что они перегорят, не выложатся, не поймут, что они вообще забыли в ринге. Таких практически не было. И, конечно, была феноменальная развязка.

– Насколько успешно прошел турнир?

– По 10-балльной шкале пускай будет 7. Если я сейчас скажу 9, то получается, что я вообще всем доволен. 10-ки же не бывает, хотя нет, была – Минеев против Исмаилова. Но можно еще поработать, турнир еще можно подраскачать, из медиафутбола взять более принципиальные противостояния. Струнин против XXL – да, Воробьев и Васиченко – у них свой нерв. В общем хорошая, жирная 7.

– Сколько людей посетило турнир?

– Мне кажется, что в общей сложности около 3 тысяч человек.

– Удалось ли заработать?

– У нас крепкие партнеры: Бетсити, Tassay, Москомспорт очень нас поддержал, ВК. Нормально. Мы не сказать, что заработали великие деньги, но и не прогорели.

– А что сказали гости, которые посещали турнир?

– Все кайфанули, отметили необычность формата, – сказал президент Fight Nights.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве состоялся турнир организации AMC Fight Nights по кикбоксингу среди медиафутболистов. В главном бою Андрей Титов (Хантер) нокаутировал Ивана Вавилова (Стронг) во втором раунде.

Медиафутбол на ринге – кайф. Игроки вышли из зоны комфорта и открылись заново

Звезды медиафутбола в кикбоксинге – это можно всерьез оценивать?

5 нокаутов, выбитый винир и Титов-болельщик – это бои звезд медиафутбола