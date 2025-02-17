  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Гаджиев о первом турнире по единоборствам среди медиафутболистов: «По 10-балльной шкале – 7. 10-ки не бывает, только бой Минеева против Исмаилова»
1

Гаджиев о первом турнире по единоборствам среди медиафутболистов: «По 10-балльной шкале – 7. 10-ки не бывает, только бой Минеева против Исмаилова»

Камил Гаджиев поделился эмоциями от бойцовского турнира среди медиафутболистов.

– Я остался очень доволен. Когда ты делаешь новый формат, есть свои переживания, вдруг не зайдет. Больше всего я переживал именно за самих пацанов – бойцов, что они перегорят, не выложатся, не поймут, что они вообще забыли в ринге. Таких практически не было. И, конечно, была феноменальная развязка.

– Насколько успешно прошел турнир?

– По 10-балльной шкале пускай будет 7. Если я сейчас скажу 9, то получается, что я вообще всем доволен. 10-ки же не бывает, хотя нет, была – Минеев против Исмаилова. Но можно еще поработать, турнир еще можно подраскачать, из медиафутбола взять более принципиальные противостояния. Струнин против XXL – да, Воробьев и Васиченко – у них свой нерв. В общем хорошая, жирная 7.

– Сколько людей посетило турнир?

– Мне кажется, что в общей сложности около 3 тысяч человек.

– Удалось ли заработать?

– У нас крепкие партнеры: Бетсити, Tassay, Москомспорт очень нас поддержал, ВК. Нормально. Мы не сказать, что заработали великие деньги, но и не прогорели.

– А что сказали гости, которые посещали турнир?

– Все кайфанули, отметили необычность формата, – сказал президент Fight Nights.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве состоялся турнир организации AMC Fight Nights по кикбоксингу среди медиафутболистов. В главном бою Андрей Титов (Хантер) нокаутировал Ивана Вавилова (Стронг) во втором раунде.

Медиафутбол на ринге – кайф. Игроки вышли из зоны комфорта и открылись заново

Звезды медиафутбола в кикбоксинге – это можно всерьез оценивать?

5 нокаутов, выбитый винир и Титов-болельщик – это бои звезд медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoИгорь Струнин
logoМагомед Исмаилов
logoWinline Медиалига
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoВладимир Минеев
logoКамил Гаджиев
logoРенат Васиченко
logoFight Nights
logoAMC Fight Nights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Fight Nights Media: Хантер вырубил Стронга, Мушвиг нокаутировал Эль Матадора
815 февраля, 20:12
Медиафутбол – на ринге. Подерутся менеджер «Зенита», любимец Уткина и бывший ультрас «Спартака»
2115 февраля, 11:35
Рекомендуем
Главные новости
Прокопа не будет в «Амкале». В клубе хватает центральных полузащитников
сегодня, 08:44
Герман о возможном бое с Егоровым: «Если Дима хочет устроить со мной спарринг, то я готов в любой удобный день в ближайшем бойцовском клубе»
вчера, 19:58
Маврин о конфликте с Аланом Гатаговым: «Не могу понять, когда 40-летний дядька заводит кричалку «##### «Амкал»
2вчера, 19:22
ФК «10» сыграет с «Титаном», «Броуки» против Fight Nights в 1-м туре Winter Media Cup
вчера, 17:12
«Я исполнил дисс на Медиалигу? Вы прикалываетесь?» Матвийчук о клипе «Альтерона»
вчера, 15:01
Некит ответил хейтерам по поводу разрушения империи 2Drots: «Говорить об этом уже дурной тон»
вчера, 13:30
«Амкал» подписал хавбека Unwanted Boys Абрамова. Это второй узбекистанский новичок клуба
вчера, 11:05
«Слава богу, Мбаппе попал по мне, а не по Папикяну». Дэн Безопасность предотвратил массовую драку после матча «Амкал» – 2Drots
2вчера, 09:30
Гуди: «Футбол – игра для геев. Бои – это мужской спорт»
215 февраля, 21:15
«Эгриси» и SD Family – главные претенденты на попадание в МФЛ-6. Unwanted Boys точно сыграют в Кубке Медиалиги
15 февраля, 21:09
Ко всем новостям
Последние новости
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28
«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»
1120 января, 18:34
Рекомендуем