Экс-игрок «Локомотива» Денисов покинул СКА. Защитник провел за клуб 4 матча
СКА не стал продлевать контракт с Виталием Денисовым.
«В связи с истечением срока действия контракта Виталий Денисов покидает СКА Ростов-на-Дону», – написали в клубном телеграм-канале.
38-летний защитник присоединился к клубу Басты перед шестым сезоном Winline Медиалиги и провел за команду четыре матча.
Футболист ранее выступал за «Локомотив», ЦСКА и другие клубы. Защитник является обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.
Напомним, СКА по ходу сезона возглавил Андрей Каряка.
Каряка теперь с Бастой. Он почти 3 года в Медиалиге: ставил на место Тарасова, играл в Кубке России
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал СКА
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