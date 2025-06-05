Экс-игрок «Локомотива» Денисов покинул СКА. Защитник провел за клуб 4 матча

СКА не стал продлевать контракт с Виталием Денисовым.

«В связи с истечением срока действия контракта Виталий Денисов покидает СКА Ростов-на-Дону», – написали в клубном телеграм-канале.

38-летний защитник присоединился к клубу Басты перед шестым сезоном Winline Медиалиги и провел за команду четыре матча.

Футболист ранее выступал за «Локомотив», ЦСКА и другие клубы. Защитник является обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА .

Напомним, СКА по ходу сезона возглавил Андрей Каряка .

Каряка теперь с Бастой. Он почти 3 года в Медиалиге: ставил на место Тарасова, играл в Кубке России