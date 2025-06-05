Гасилин после 5:5 с «Тандемом»: «Спонсоры, готовьте деньги. Я соберу команду, которая вам не снилась»

Фил Воронин и Алексей Гасилин поделились впечатлениями после вылета «Банки».

«Альфа-Банка» уступила «Тандему » в 1/8 финала Winline Медиалиги (5:5, 3:4 Б). Команда Фила и Гаса проигрывала 1:4 и 2:5, но сумела сравнять счет в концовке и перевести игру в буллиталити.

В послематчевой серии точнее были футболисты «Тандема».

Фил: «Разве не сказка? Тяжело делать чудеса по расписанию, но оказывается, что это возможно. Это какой-то стальной характер – при счете 5:5 бежать забивать шестой.

Горжусь всеми, горжусь Гасом, человек просто переродился, какой красавчик, лучший человек на свете. Но все шикарно быть не может».

Гас: «Спонсоры, готовьте деньги. Я соберу такую команду, которая вам не снилась».

Фил: «В перерыве даже пацаны не верили, что все получится. Панюк мне говорит: «Думали, максимум один забьем». Но гол вернул нас в игру, весь второй тайм в одной штрафной. Возможно, это лучший матч в истории Медиалиги».