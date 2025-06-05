«Сыграли на уровне 2Drots, Lit Energy, попали в 1/8 финала. Не так уж все плохо». Чужой о сезоне SD Family
– SD считался фаворитом в матче с «Эгриси». Почему не получилось выиграть?
– А кто считал? У нас не было ни одного нападающего. Мне приходилось играть на этой позиции, хотя я полузащитник.
Ребята уставшие. Мы играли в субботу, а в среду уже матч. Было мало времени для восстановления. Сразу на натуралке очень тяжело. Команда приезжая, месяц здесь живет, поэтому не хватило сил просто. И эмоциональный фон, устали, и обоймы нам не хватает. Вот это все сложилось.
Если бы играли в выходные, то мы бы отдохнули и настроились. Но сегодня – без шансов.
– Обидно вылететь в шаге от четвертьфинала?
– Мы – молодцы! Сыграли на уровне 2Drots, Lit Energy, попали в 1/8 финала. Не так уж все плохо.
– Что у тебя будет дальше после аренды?
– До сих пор состою в группе «Амкала». С Герой спишусь. Скажут, когда приходить на тренировку. Пока не знаю, – сказал хавбек SD Family в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
SD Family уступил «Эгриси» (0:1) в 1/8 финала шестого сезона Winline Медиалиги.