«Эгриси» обыграл SD Family и вышел в четвертьфинал Медиалиги
«Эгриси» обыграл SD Family в 1/8 финала МФЛ-6.
1/8 финала Winline Медиалиги
4 июня, среда
SD Family – «Эгриси» – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Старостин (37).
SD Family: Василючек, Маевский, Соколенко, Шуляк, Шурыгин, Мухамеджанов, Советов, Ауелбай, Ахаев, Чужой, Амантаев.
«Эгриси»: Будковский, Дубухов, Ухтияров, Палажнов, Ушенко, Губочкин, Гаракоев, Акименко, Сменчугов, Григорьев, Дражжук.
Матч прошел в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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