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  • У Кудряшова произошла стычка с Мининым в перерыве матча: «Вы говорите судьям свое мнение на ВАР». Комментатор припомнил игру с Хорватией в ответ
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У Кудряшова произошла стычка с Мининым в перерыве матча: «Вы говорите судьям свое мнение на ВАР». Комментатор припомнил игру с Хорватией в ответ

У Федора Кудряшова и Станислава Минина произошел конфликт на матче Winline МФЛ.

В конце первого тайма игры 1/8 финала Медиалиги Lit Energy – Rocket Team произошел спорный эпизод. RT взял челлендж на просмотр момента, в котором игрок LE допустил отмашку. Судья оставил эпизод без изменений и завершил первый тайм.

Во время просмотра повторов в МФЛ судьи сидят в комментаторской будке рядом с полем. На этом матче работал Станислав Минин. 

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов, выступающий за Rocket Team, во время просмотра эпизода подошел к комментаторской и заявил, что Минин вмешивается в работу главного судьи при просмотре ВАР.

«Скажите комментатору, куда он лезет, когда ВАР смотрят? Он должен сидеть и молчать. #### (почему) они подсказывают, что судье делать? Вы сидите и свое мнение говорите судьям», – сказал Кудряшов.

Минин сказал вслед уходящему защитнику: «Пусть Хорватию вспомнит». И добавил: «Я тебя буду учить как играть, а ты меня как работать».

В ноябре 2021-го сборная России проиграла Хорватии ключевой и последний матч отбора на ЧМ-2022 (0:1). После серии рикошетов в штрафной площади мяч попал в ногу Кудряшова и закатился в ворота. Автогол записали на Федора.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Трансляция Winline Медиалиги
logoСтанислав Минин
logoLit Energy
logoWinline Медиалига
logoФедор Кудряшов
logoRocket Team
logoСборная России по футболу
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