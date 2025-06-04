Lit Energy вышел в 1/4 финала МФЛ-6, обыграв Rocket Team в серии буллиталити
Lit Energy переиграл Rocket Team в 1/8 финала Медиалиги.
1/8 финала Winline Медиалиги
4 июня, среда
Lit Energy – Rocket Team – 0:0 (0:0, 3:1 Б)
Lit Energy: Сэм, Мороз, Дмитренко, Чиж, Мусса, Черный, Алекс, Дмитриев, Арс, Гайнуллин, Соломатин.
Rocket Team: Ярусов, Кефаша, Кудряшов, Семенов, Федоров, Бакалюк, Черчесов, Расул, Барсов, Базелюк, Гиля.
Матч прошел в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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