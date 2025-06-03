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Азамат Мусагалиев: «В матче Lit Energy – Rocket Team произойдет сенсация. «Литы» выиграют»

Азамат Мусагалиев высказался о Lit Energy накануне плей-офф Winline Медиалиги.

– В каком матче 1/8 финала произойдет сенсация?

– Думаю, в матче Lit Energy – Rocket Team произойдет сенсация. «Литы» выиграют. Если без шуток, думаю, что все команды равны.

– Возможен ли сейчас трансфер между Lit Energy и ФК «10»?

– Если все делать по правилам, то почему нет? Если LE придут к нам, то мы обязательно рассмотрим. Учтем желание футболиста, за которым они придут.

Lit Energy называют фаворитом сезона? Они неплохо укомплектованы, но у них нет футболистов, которые заведомо выше классом и интереснее наших футболистов.

Поменяй местами майки – ничего не изменится. Арсен Айрапетян мог бы нас как-то подправить. Свежий, опытный, – сказал президент ФК «10».

Lit Energy сыграет против Rocket Team в 1/8 финала МФЛ-6.

Напомним, в матче 5-го тура Медиалиги между ФК «10» и Lit Energy (2:2, 4:3 Б) арбитр не засчитал гол после буллита игрока LE из-за того, что вратарь коснулся мяча.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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