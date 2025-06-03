Хавбек «Матч ТВ» Репях будет тренироваться с «Амкалом»

Иван Репях будет тренироваться с «Амкалом» после вылета «Матч ТВ» из МФЛ-6.

«На Репяха вышел «Амкал» и предложил потренироваться (условный просмотр), тут есть плюс и для игрока, и для «Амкала»: Ваня будет получать игровой и тренировочный тонус, а «Амкал» сможет поближе познакомиться с игроком. Но в случае, если поступит предложение от профессионального клуба, Ваня сразу поедет туда.

Первый вариант: «Амкалу» Ваня понравится, будем общаться с клубом. Второй вариант: «Амкалу» Репях не подойдет, и он вернется к нам. В обоих случаях выиграют оба клуба и в первую очередь футболист», – написал спортивный директор «Матч ТВ» Никита Саламатов.

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