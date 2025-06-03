«Эгриси» проведет 1/8 финала МФЛ без челленджа на VAR, потому что никто из клуба не пришел на послематчевое интервью. Вилсаком заявил, что команду «душат»

«Эгриси» проведет 1/8 финала Winline МФЛ без права взятия на челленджа на VAR.

Chertanovo не пришло на интервью в перерыве матча с Fight Nights и по решению лиги второй тайм играло без челленджа. СКА не пришел на интервью после матча, и в первом матче Кубка Лиги клуб будет без челленджа на VAR.

Также представители «Эгриси» не пришли на послематчевое интервью, и матч 1/8 финала команда проведет без челленджа на VAR.

По регламенту Медиалиги команды, которые не приходят в перерыве, лишаются челленджа на второй тайм, кто не приходит после матча – на всю следующую игру.

«Я убежден, что это правильное решение, и мы будем ему следовать. Как бы ни был симпатичен «Эгриси», и мы не знаем, по какой причине они решили не приходить на интервью – наверное, слишком сильно радовались. Но я считаю, что если ты правила ввел, то их надо точно соблюдать», – сказал глава лиги Николай Осипов.

На решение МФЛ отреагировал руководитель «Эгриси» Вилсаком: «Ничего не понял. Постоянно даю интервью, делюсь эмоциями. Даже не знал про это правило. Пока раздавали мячи детям и благодарили болельщиков, во флеш-зоне интервью уже закончили. Я подошел, и сказали, что уже поздно. Прошло две минуты. Нам не дали челлендж. Я недоволен этим приколом. Душат. Я прям чувствую, душат».

В 1/8 финала «Эгриси » сыграет с SD Family. Матч пройдет 4 июня в спортивном городке «Лужники». Начало – в 16:00.