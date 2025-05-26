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Осипов жестко осудил грубость в Медиалиге после удаления Скроботова: «Это портит наш имидж. И ##### мне кого ударил Максименко – с ним пусть разбираются «Спартак» и РПЛ»

Николай Осипов эмоционально высказался о грубости игроков в Winline Медиалиге.

Глава МФЛ считает, что защитник «Амкала» Илья Скроботов заслуживает минимум два матча дисквалификации после удаления в игре против Chertanovo (4:0).

Во втором тайме бывший игрок «Зенита» наступил шипами на ногу защитнику команды соперника Андрею Большакову.

– По мне это два матча. Один матч за красную, второй – за грязь, которую позволил себе Илюха. Я считаю, что это будет абсолютно честно, и неважно, с кем у «Амкала» будет следующий матч после регулярки.

Это не красит ни футбол, ни медиафутбол, потому что про нас и так говорят много чего плохого. Этот эпизод лишний раз подтверждает, что мы какие-то маргиналы. Этот пример будут приводить. Я против того, чтобы страдали те люди, которые ничего плохого Скроботову не сделали.

Это портит образ и имидж всех нас. Такие поступки и Илюху характеризуют как грязного футболиста, и про нас тоже начинают говорить: «Маргиналы играют и позволяют себе подобное». Это умышленная грубость.

– Максименко в РПЛ человека по яйцам ударил…

– Мне ##### на Максименко, я к нему и к РПЛ отношусь по-другому, чем к продукту, который влияет и на меня в том числе. Пускай руководство «Спартака» и РПЛ разбираются с Максименко. Мы сейчас говорим про наш продукт. Про который говорят: «У вас дебилы, мудаки, маргиналы».

А Пепе с ноги человека ###### – то же самое, но при чем тут Пепе и мы? Такое поведение Илюхи Скроботова меня беспокоит больше. Минимум два матча дисквалификации, на мой взгляд. Матч за красную, матч – за такую #####.

Обсуждали ошибку судьи в матче «Ман Сити» – «Кристал Пэлас», но уже забыли. Про нашего арбитра уже вторую неделю ######, мол, нас убили, нас прибили! Насрать, пусть «Пэлас» хоть три раза выиграет. В финале ЛЧ судья насрет – никто в лиге об этом не вспомнит. Но стоит рефери в МФЛ трактовать спорный эпизод против команды кого-либо из спикеров комьюнити, говна будет столько, что три дня будем разгребать!

Поэтому такие эпизоды меня беспокоят и триггерят. Когда игрок Медиалиги позволяет себе откровенную грубость в адрес своего коллеги, это ######. И мне это не нравится. Поэтому если спрашивать меня, это минимум два матча. И ##### с кем там «Амкал» играет, – сказал президент Winline Медиалиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
logoНиколай Осипов
logoChertanovo
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
дисквалификации
брань
Андрей Большаков
logoАмкал
logoПепе
logoАлександр Максименко
logoИлья Скроботов
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