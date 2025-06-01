СКА выбил «Титан» из шестого сезона Медиалиги

СКА обыграл «Титан» и выбил его из Winline МФЛ-6.

1 июня, воскресенье Winline Медиалиги, 7-й тур СКА – «Титан – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Обивален (39), 2:0 – Кинг (42). СКА : Кузьменко, Набабкин, Денисов, Сиваков, Обивалин, Батяев, Мирзоев, Злобин, Саидкасимов, Дроздов, Кабачевский. «Титан» : Колесников, Харламов, Кустиков, Рустамов, Шульга, Дроздов, Сиротов, Урхов, Киселев, Кузин, Щеткин. Матч проходил в Москве на стадионе «Москвич». ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.