СКА выбил «Титан» из шестого сезона Медиалиги
СКА обыграл «Титан» и выбил его из Winline МФЛ-6.
1 июня, воскресенье
Winline Медиалиги, 7-й тур
Голы: 1:0 – Обивален (39), 2:0 – Кинг (42).
СКА: Кузьменко, Набабкин, Денисов, Сиваков, Обивалин, Батяев, Мирзоев, Злобин, Саидкасимов, Дроздов, Кабачевский.
«Титан»: Колесников, Харламов, Кустиков, Рустамов, Шульга, Дроздов, Сиротов, Урхов, Киселев, Кузин, Щеткин.
Матч проходил в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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