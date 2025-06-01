Rocket Team забил 5 голов «Впорядке» x Krap Team в 7-м туре МФЛ. Команда Крапа набрала 0 очков на групповом этапе

Rocket Team разгоромил «Впорядке» x Krap Team в 7-м туре Winline Медиалиги.

«Впорядке» x Krap Team – единственная команда, не набравшая ни одного очка в шестом сезоне Медиалиги.

«Рокеты» промежуточно вышли на 3-е место группы B. Команда сохранит место в плей-офф, если «Титан» проиграет СКА. При других раскладах судьба команд решится в понедельник на суперчеллендже.

1 июня, воскресенье

Winline Медиалиги, 7-й тур

«Впорядке» x Krap Team – Rocket Team – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Барсов (5), 0:2 – Базелюк (5), 0:3 – Федоровс (6), 0:4 – Семенов (28), 0:5 – Гыстаров (30).

Удаление : Куантаев (5, «Впорядке» x Krap Team).

«Впорядке» x Krap Team: Ревякин, Куантаев, Дюсембаев, Цой, Балтабаев, Люхай, Адил, Закария, Крап, Замирбекулы, Жумаханов.

Rocket Team: Ярусов, Кудряшов, Кефаша, Федоровс, Семенов, Черчесов, Бакалюк, Паймухин, Гыстаров, Барсов, Базелюк.

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.