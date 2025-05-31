Чужой об отказе жать руку Егорову: «Он нелестно отзывается обо мне. Не хочу иметь с этим человеком какие-то отношения»

Антон Чужой рассказал, почему не пожал руку Дмитрию Егорову перед матчем.

– Для тебя матч с «Броуками» является принципиальным?

– Матч против «БроукБойз» – да. Но эта игра такой не была, так как мы уже вышли в плей-офф. Так было бы интереснее.

– Почему ты не пожал руку Егорову?

– Человек очень много грязи… и нелестно отзывается обо мне. Не хочу иметь с этим человеком какие-то отношения и в целом говорить про него.

Есть такое, что меня не до конца считают медийным из-за того, что, может, я слишком сильный. Даже на некоторых мероприятиях такое бывает. Говорят, что я слишком сильный и неважно, медиа я или нет. Иногда смотрят не на медийность, а на скилл игрока. В «Амкале » есть такая же проблема с восприятием меня? Возможно, – сказал хавбек SD Family в интервью корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.

SD Family нанесли первое поражение «БроукБойз » в шестом сезоне Winline МФЛ (2:1). Чужой отдал голевую передачу на победный гол. После этого он снял футболку, под которой была майка «Амкала».

Напомним, Чужой перешел в SD Family на правах аренды из «Амкала».