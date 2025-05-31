Дмитрий Егоров впервые забил в Медиалиге. Ранее журналист трижды рвал кресты
Дмитрий Егоров забил гол за «Броуков», впервые отличившись в Медиалиге.
Дмитрий Егоров отличился за «Броуков», забив в ворота SD Family в 7-м туре шестого сезона Winline Медиалиги.
Форвард впервые вышел в стартовом составе «Броуков» в МФЛ-6. Начиная со второго сезона президент «БроукБойз» сыграл в пяти матчах в рамках Медиалиги.
До создания «БроукБойз» спортивный журналист и блогер выступал за «Амкал».
Ранее Егоров трижды рвал крестообразные связки. В третий раз – во время матча «Амкала» и «Матч ТВ» в 2021 году.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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