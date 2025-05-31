Дмитрий Егоров впервые забил в Медиалиге. Ранее журналист трижды рвал кресты

Дмитрий Егоров забил гол за «Броуков», впервые отличившись в Медиалиге.

Дмитрий Егоров отличился за «Броуков», забив в ворота SD Family в 7-м туре шестого сезона Winline Медиалиги .

Форвард впервые вышел в стартовом составе «Броуков» в МФЛ-6. Начиная со второго сезона президент «БроукБойз » сыграл в пяти матчах в рамках Медиалиги.

До создания «БроукБойз» спортивный журналист и блогер выступал за «Амкал».

Ранее Егоров трижды рвал крестообразные связки. В третий раз – во время матча «Амкала » и «Матч ТВ» в 2021 году.