SD Family нанесли первое поражение «БроукБойз» в шестом сезоне МФЛ – 2:1. Единственный гол «Броуков» забил Дмитрий Егоров

«БроукБойз» проиграли SD Family в 7-м туре МФЛ-6.

SD Family промежуточно занимают первое место в группе B. Их конкурент за первую строчку «Амкал» завтра сыграет с «Банкой». Команде Германа Эль Класико необходимо набрать два очка, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф с первого места группы.

Winline Медиалига, 7-й тур

31 мая, суббота

«БроукБойз» – SD Family – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Егоров (20), 1:1 – Имедадзе (24), 1:2 – Амантаев (45).

«БроукБойз»: Касьяненко, Гриня, Бирюков, Соснин, Карвальо, Шершнев, Мингазов, Сорокин, Шина, Турысбек,

SD Family : Самойлов, Шуляк, Маевский, Маулен, Мелекесцев, Ауелбай, Анохин, Чужой, Блушинов, Амантаев, Имедадзе.

Матч прошел в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское .

