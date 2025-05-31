SD Family нанесли первое поражение «БроукБойз» в шестом сезоне МФЛ – 2:1. Единственный гол «Броуков» забил Дмитрий Егоров
«БроукБойз» проиграли SD Family в 7-м туре МФЛ-6.
SD Family промежуточно занимают первое место в группе B. Их конкурент за первую строчку «Амкал» завтра сыграет с «Банкой». Команде Германа Эль Класико необходимо набрать два очка, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф с первого места группы.
Winline Медиалига, 7-й тур
31 мая, суббота
«БроукБойз» – SD Family – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Егоров (20), 1:1 – Имедадзе (24), 1:2 – Амантаев (45).
«БроукБойз»: Касьяненко, Гриня, Бирюков, Соснин, Карвальо, Шершнев, Мингазов, Сорокин, Шина, Турысбек,
SD Family:Самойлов, Шуляк, Маевский, Маулен, Мелекесцев, Ауелбай, Анохин, Чужой, Блушинов, Амантаев, Имедадзе.
Матч прошел в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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