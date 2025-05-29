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Путина планируют пригласить на финал Медиалиги. Матч пройдет в «Лужниках» 5 июля

Николай Осипов рассказал о планах пригласить на финал Медиалиги Владимира Путина.

Решающая игра сезона пройдет 5 июля на стадионе «Лужники».

– Вы часто говорите, что у вас много знакомых из разных сфер жизни. Как удается заводить такие знакомства, в чем секрет?

– Если бы был какой-то секрет, то какой-нибудь умный человек уже давно написал бы книгу про то, как обзавестись большим количеством друзей и знакомых. Думаю, что в последние годы секрет в самом проекте, который подтверждает свою состоятельность.

Да и в любой сфере – чем профессиональнее человек, тем больше людей к нему тянется. Отсюда круг друзей и знакомых. Еще, справедливости ради, мне уже не 18 лет, и я успел прожить достаточно интересную жизнь, чтобы говорить о том, что чего-то достиг.

– Ранее вы говорили, что хотели бы пригласить Владимира Путина на один из матчей Медиалиги. Насколько это действительно реально, по вашему мнению?

– Отчасти эта фраза вырвана из контекста. Когда спрашивали, кого бы я хотел видеть на Медиалиге, то, безусловно, я назвал того, чей визит был бы наиболее почетным для меня. В этом году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге будет большое выступление, посвященное Медиалиге.

Если у кого-то из администрации Владимира Владимировича будет возможность посетить это мероприятие, то не исключаю, что на финал 5 июля мы сможем пригласить президента, – сказал глава Winline Медиалиги Николай Осипов.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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