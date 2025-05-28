Николай Осипов: «Будем делать формат Кингс Лиги в России. Возможно, запустим летом этого года»

Николай Осипов анонсировал создание нового медиафутбольного турнира.

– Есть ли какие-то контакты с Кингс Лигой и планируются ли совместные проекты?

– Мы знакомы с Пике через одного нашего хорошего друга. Сейчас из-за политической ситуации испанская сторона пока не может взаимодействовать с нами напрямую. Но мы не будем дожидаться момента, когда все закончится и все снова станут смотреть на Россию как на страну, с которой можно иметь дело. Будем делать формат Кингс Лиги в России. Возможно, запустим даже летом этого года.

Это будет лига, имеющая другое название, но со схожей структурой. А в дальнейшем мы просто объединим усилия с испанцами посредством переименования либо совместного проекта. В любом случае это будет. Поэтому у меня сейчас желание сделать так, чтобы у команд был соревновательный формат в двух зарекомендовавших себя дисциплинах медиафутбола.

– Какие будут команды в Кингс Лиге?

– Думаю, что будут уже имеющиеся команды и новые клубы. Под этот формат проще собрать интересный коллектив, чем под 11 на 11, – сказал президент Winline Медиалиги.

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