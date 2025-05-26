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  • Слуцкий – о Кварацхелии в «Рубине»: «На тренировке его ударили по ноге. Он сделал 100 кульбитов, выплакал 300 слез. Я думал, минимум открытый перелом. А он через минуту встает»
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Слуцкий – о Кварацхелии в «Рубине»: «На тренировке его ударили по ноге. Он сделал 100 кульбитов, выплакал 300 слез. Я думал, минимум открытый перелом. А он через минуту встает»

Леонид Слуцкий вспомнил историю о Хвиче Кварацхелии в «Рубине».

«Когда я пришел на первую тренировку в «Рубин», футболисты играли в квадрат, и Кварацхелии ударили по ноге. Он сделал 100 кульбитов, выплакал 300 слез, были рыдания. Я думал, что минимум открытый перелом.

Он через минуту встает и как ни в чем не бывало выходит на тренировку. Я ему говорю: «Нет, свободен. До свидания. Если ты будешь так реагировать, так рыдать, это означает, что у тебя серьезная травма, иди лечись».

Он очень любит футбол, именно играть, как ребенок. Он как кошка за своим хвостом бегает. И он пару раз так полежал, его убрали с тренировки. А это же надо лечиться, бегать по кругу, крутить велосипед по 2 часа – невероятная лень в его ситуации. И он перестал валяться», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoХвича Кварацхелия
logoШанхай Шэньхуа
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