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Хвича равнялся на Роналду из-за его профессионализма: «Все знают, что он один из лучших в истории футбола, но для меня примером было то, как он живет»

Хвича Кварацхелия назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

– Был ли кто-то, на кого ты равнялся, когда рос?

Криштиану Роналду. Я знаю, что он игрок другого типа, но я везде за ним следил.

– На что ты обращал внимание? Что почерпнул для себя?

– Думаю, его профессионализм, это было главным для меня. Все знают, что он один из лучших в истории футбола, но для меня примером было то, как он живет, – сказал вингер «ПСЖ».

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
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