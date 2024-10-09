Хвича равнялся на Роналду из-за его профессионализма: «Все знают, что он один из лучших в истории футбола, но для меня примером было то, как он живет»
Хвича Кварацхелия назвал Криштиану Роналду своим кумиром.
– Был ли кто-то, на кого ты равнялся, когда рос?
– Криштиану Роналду. Я знаю, что он игрок другого типа, но я везде за ним следил.
– На что ты обращал внимание? Что почерпнул для себя?
– Думаю, его профессионализм, это было главным для меня. Все знают, что он один из лучших в истории футбола, но для меня примером было то, как он живет, – сказал вингер «ПСЖ».
❤️ Хвича отмечал плей-офф Грузии в майке Роналду. Криш – его кумир
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
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