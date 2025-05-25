Первый тайм матча Lit Energy и Rocket Team продлился 38 минут. Это самый короткий тайм в истории Медиалиги
Первый тайм Lit Energy и Rocket Team – самый короткий тайм в истории Winline МФЛ.
Команды сыграли его за 38 минут.
Об этом сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.
Напомним, со второго сезона в Медиалиге чистое время. Один тайм длится 25 минут, но секундомер останавливается, когда мяч выходит из игры.
Lit Energy и Rocket Team встречаются в рамках 6-го тура Медиалиги. Счет после первого тайма 0:0.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости