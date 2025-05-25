Lit Energy победил Rocket Team в 6-м туре МФЛ
Rocket Team проиграл Lit Energy в 6-м туре Winline Медиалиги.
6-й тур Winline Медиалиги
25 мая, воскресенье
Rocket Team – Lit Energy – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Дмитренко (46).
Rocket Team: Ярусов, Кудряшов, Кефаша, Семенов, Сергин, Черчесов, Бакалюк, Натхо, Паймухин, Барсов, Базелюк.
Lit Energy: Сэм, Мусса, Чиж, Дмитренко, Морозов, Арс, Черный, Алекс, Хайрула, Гайнуллин, Молчан.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
Победа гарантировала Lit Energy выход в плей-офф. Кроме того, команда сохранила шансы на первое место в группе, которое дает прямой выход в четвертьфинал.
Rocket Team сохраняет шансы на выход из группы. Команде нужно выигрывать матч 7-го тура у «Впорядке X Krap Team» и ждать, чтобы «Титан» потерял очки в игре со СКА.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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