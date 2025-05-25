Lit Energy победил Rocket Team в 6-м туре МФЛ

Rocket Team проиграл Lit Energy в 6-м туре Winline Медиалиги.

6-й тур Winline Медиалиги

25 мая, воскресенье

Rocket Team – Lit Energy – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дмитренко (46).

Rocket Team: Ярусов, Кудряшов, Кефаша, Семенов, Сергин, Черчесов, Бакалюк, Натхо, Паймухин, Барсов, Базелюк.

Lit Energy: Сэм, Мусса, Чиж, Дмитренко, Морозов, Арс, Черный, Алекс, Хайрула, Гайнуллин, Молчан.

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

Победа гарантировала Lit Energy выход в плей-офф. Кроме того, команда сохранила шансы на первое место в группе, которое дает прямой выход в четвертьфинал.

Rocket Team сохраняет шансы на выход из группы. Команде нужно выигрывать матч 7-го тура у «Впорядке X Krap Team» и ждать, чтобы «Титан» потерял очки в игре со СКА.