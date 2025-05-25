Катрич о своем игровом времени в «Амкале»: «Я уже три недели прикалываюсь. Проблем с Пановым никаких не было»

Анатолий Катрич пошутил насчет своего игрового времени в «Амкале».

«Выйду ли сегодня играть против Манекена? Панов Виталий Николаевич считает, что я не готов играть против таких серьезных команд. И вообще считает, что я не готов играть в футбол, я как бы не футболист.

Хочется, чтобы сегодня было 6:0, чтобы Николаевич дал поиграть тем людям, которых нельзя выпускать на важные игры, то есть не футболистов, типа меня.

Выйду ли я сегодня попылить? Если счет 6:0 будет, когда уже нельзя будет насрать, потому что я футболом все-таки никогда не занимался. Выпускать меня, блогера, с такими командами, как Chertanovo, опасно», – рассказал полузащитник «Амкала» на стриме.

Позже Анатолий Катрич добавил.

«Я уже три недели прикалываюсь над собой и своим игровым временем. Проблем с Николаевичем никаких не было. Но сейчас, возможно, они появятся.

Ну, мы же в медиафутболе, и все, что я говорю, может быть выставлено на всеобщее обозрение. Ничего страшного», – сказал Катрич.

Сегодня «Амкал » играет против Chertanovo в 6-м туре МФЛ. Начало – в 17:30 (мск).