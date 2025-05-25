SD Family разгромили DMedia. Чужой забил во втором матче подряд
SD Family обыграли DMedia в 6-м туре Winline Медиалиги.
6-й тур Winline Медиалиги
25 мая, воскресенье
SD Family – DMedia – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мара, 2:0 – Чужой, 4:0 – Амоня (бонусным)
Матч проходил в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости