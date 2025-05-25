Krap Team x «Впорядке» проиграл «СиндЕкату» и не набрали ни одного очка за 6 туров МФЛ
«СиндЕкат» обыграл Krap Team x «Впорядке» в 6-м туре Winline Медиалиги.
6-й тур Winline Медиалиги
25 мая, воскресенье
«СиндЕкат» – Krap Team x «Впорядке» – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Златан (47’)
Матч проходил в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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