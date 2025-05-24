Гаджиев о возможном закрытии Fight Nights: «Cейчас клуб не приносит ни финансов, ни эмоций. Зачем это мне? Но когда есть результат, тебя эти мысли не посещают»

Камил Гаджиев высказался о возможном закрытии Fight Nights.

Fight Nights уступил «Альфа-Банке» (2:3) в 6-м туре Winline Медиалиги. Главный тренер FN Шамиль Курбанов подал в отставку после матча.

Fight Nights занимает последнее место в группе D по итогам шести туров. Команда отстает на два очка от зоны плей-офф за один тур до конца группового этапа. После поражения спортивный директор FN Дмитрий Шишков упомянул, что не исключает закрытия команды. Президент клуба Камил Гаджиев прокомментировал новость телеграм-каналу «Крысева».

– Чувствовали ли вы, что тренер не влился в коллектив и напряжение начало расти еще зимой?

– Я этого не чувствовал. Потому что для этого надо быть все время с командой. Но я слышал подобные разговоры. Со мной делился Дима [Шишков – спортивный директор Fight Nights – Спортс’‘]. Разговаривали некоторые футболисты. Я им говорил, что если мы выбрали этого тренера, то не будем ему диктовать, каким составом играть, как тренировать. Мы либо принимаем его позицию, либо расстаемся. Я сказал Диме еще тогда, что если клуб и футболисты не видят Шамиля в команде, то я готов вас поддержать. Но это должно быть взвешенное, аргументированное решение.

В итоге я ничего от команды не услышал. Ребята продолжали играть, радовались победе. Она была одна. Принимали поражения. Но ни костяк команды, ни Дима ко мне не приходили с вопросом о необходимости кадровых решений. Я думаю, мы все считали, что пройдет сезон, и там видно будет. Шама со мной тоже не делился. Сегодня он со мной впервые поделился тем, что у него с Димой и рядом футболистов напряженные отношения.

– Вы понимаете, из-за чего у Шамы не получилось?

– Возможно, то, что подходило другим клубам, не подходит Fight Nights.

Может быть, времени не хватило. Шама с командой работает примерно полгода. Если бы у него был еще сезон, может быть, его идеи и подход нашли бы отклик у команды. Это первое.

Второе – где-то нам не повезло. Я считаю, что в некоторых матчах мы заслуживали если не победы, то хотя бы ничьей. Это и в матче с 2Drots, где была ошибка арбитра. И «Рому» мне кажется, мы переиграли. Хотя я могу быть субъективным. Думаю, что наше место в таблице должно быть повыше. И тогда при всех проблемах взаимоотношений, отставки бы не произошло. Если бы вышли в плей-офф, то признали бы сезон удовлетворительным и пошли бы дальше. Когда есть хороший результат, люди друг к другу более лояльны. Считаю, что у нас хороший набор футболистов. С ними можно выходить в плей-офф.

– Шишков допустил, что клуб может перестать существовать. Есть ли такие риски?

– Любой клуб может перестать существовать при нескольких обстоятельствах. Первый – экономический показатель. В медиафутболе либо ты зарабатываешь на этом, либо тебя должно переть.

В случае с Fight Nights для Камила Гаджиева сейчас не происходит ни того, ни другого. Зарабатывать на этом не получается. У нас есть 2-3 партнера, но клуб все равно для меня убыточный. Мы называли бюджет в 35 млн рублей, но по факту в год выходит 40 млн, из которых 15-20 мы привлекаем с помощью партнеров. Остальное – мои собственные деньги. Невеликие, наверное, деньги по моим меркам. Но быть в минусе не очень приятно.

Раньше я сам играл. Раньше медиафутбол был немножко другим. И мне он подходил больше. Мы были больше вовлечены в процесс, негатива было меньше. Сейчас негатива стало больше даже внутри команды, интереса меньше.

Поэтому можно задуматься о том, зачем Камилу Гаджиеву футбольный клуб. Но когда есть результат, тебя эти грустные мысли не посещают. А когда его нет, то начинаешь их переваривать. Поэтому Дима это допустил. Если бы клуб вышел в плей-офф, наверное, у меня даже не возникло бы мысли, что нужно сворачиваться.

Мы пока еще не вылетели и рассчитываем на выход плей-офф. Можно даже сказать, что мы хотим быть в финале, потому что развязка может наступить завтра, послезавтра, а может только на следующей неделе. Но мы пока еще команда, которая сохранила шансы на выход плей-офф. Вот если мы их потеряем, тогда Камилу Гаджиеву стоит задуматься.

Надо посмотреть, что потеряет, что приобретет медиафутбол от нашего ухода. Поговорить с Николаем Осиповым, с Дмитрием Шишковым – о том, куда мы двигаемся, зачем и кому это нужно. Не хочу получать негатив как в этом сезоне – от результата, от раздрая коллективе. Тем более за свои деньги, – сказал президент Fight Nights.

Fight Nights – команда бойцовского промоушена AMC Fight Nights, который возглавляет Камил Гаджиев. С осени 2022-го клуб выступает в Winline Медиалиге. Наивысшее достижение – бронзовые медали пятого сезона. Не выход в плей-офф шестого сезона станет первым для клуба с лета 2023-го.