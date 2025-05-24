«Титан» сразится с ФК «10» в 6-м туре Медиалиги. «Десятка» досрочно выйдет в четвертьфинал в случае победы

«Титан» сыграет с ФК «10» на большом «Москвиче» в 6-м туре Winline Медиалиги.

Если ФК «10» одержит победу, то напрямую выйдет в 1/4 финала за один тур до конца группового этапа. Winline Медиалига, 6-й тур 24 мая, суббота «Титан » – ФК «10 ». Начало – 20:30 Матч пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич». ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.