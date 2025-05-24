«Титан» сразится с ФК «10» в 6-м туре Медиалиги. «Десятка» досрочно выйдет в четвертьфинал в случае победы
«Титан» сыграет с ФК «10» на большом «Москвиче» в 6-м туре Winline Медиалиги.
Если ФК «10» одержит победу, то напрямую выйдет в 1/4 финала за один тур до конца группового этапа.
Winline Медиалига, 6-й тур
24 мая, суббота
«Титан» – ФК «10». Начало – 20:30
Матч пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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