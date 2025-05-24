Lotus Music вырвали победу у «Ромы», отыгравшись с 0:2. Команда Bahh Tee гарантировала себе место в плей-офф

Lotus Music переиграл «Рому» в 6-м туре Winline Медиалиги.

Lotus Music обеспечил себе место в плей-офф. Команда Bahh Tee точно не опустится ниже третьего места в своей группе.

Winline Медиалига, 6-й тур

24 мая, суббота

Lotus Music – «Рома » – 3:3 (0:1, 2:1 Б)

Голы: 0:1 – Дато (24), 0:2 – Гооге (27), 1:2 – Табо (41, пенальти), 2:2 – Коваленок (43), 2:3 – Дато (43, пенальти), 3:3 – Плиев (49).

Удаление: Зарипов («Рома»).

Lotus Music: Ермаков, Карл, Звонков, Атаев, Савиных, Федотов, Табо, Плиев, Опоку, Безлихотнов, Гайдуков.

«Рома»: Елеференко, Зарипов, Захаров, Шишкин, Сакадеев, Шабалин, Коломийцев, Косырев, Фандеев, Деметрадзе, Гооге.

Матч прошел в Москве на малом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.