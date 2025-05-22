Карпин не знает тренера «Десятки» Лактионова: «Кто? Легендарный игрок сборной? Сколько игр провел?»
Мусагалиев с 2022 года руководит медиафутбольной командой «Десятка», которая играет в Winline Медиалиге.
Карпин: «Азамат – президент или тренер? Тренер кто в твоей команде?»
Мусагалиев: «Тренер у нас Лактионов».
Карпин: «Кто?»
Мусагалиев: «Как кто? Легендарный футболист сборной России! Денис Владимирович Лактионов».
Карпин: «Легендарный? Сколько игр за сборную провел?»
Мусагалиев: «Не знаю, он в Корее играл 15 лет».
Карпин: «Ну, в Корее понятно, да. Азамат, а зачем тебе это дело? Тратишь на это деньги?»
Мусагалиев: «Тратим, конечно».
Карпин: «Конкретно ты тратишь?»
Мусагалиев: «Да».
Карпин: «И зачем?»
Мусагалиев: «В планах у нас не тратить, а зарабатывать. На чем обычно зарабатывает клуб? На продаже футболистов. Мы можем продать кого-нибудь в профессиональный футбол».
Карпин: «За всю историю медиафутбола сколько продали футболистов в профи?»
Мусагалиев: «Двоих, по-моему. Правда, их не продали, а забрали. Но сейчас есть договоренность с РФС, что профессиональные клубы будут выплачивать компенсацию».
Карпин: «Как детским школам. Ну, там много будет денег, да. Отобьете».
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