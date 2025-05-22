16

Карпин не знает тренера «Десятки» Лактионова: «Кто? Легендарный игрок сборной? Сколько игр провел?»

Валерий Карпин подшутил над Азаматом Мусагалиевым по поводу его хобби.

Мусагалиев с 2022 года руководит медиафутбольной командой «Десятка», которая играет в Winline Медиалиге.

Карпин: «Азамат – президент или тренер? Тренер кто в твоей команде?»

Мусагалиев: «Тренер у нас Лактионов».

Карпин: «Кто?»

Мусагалиев: «Как кто? Легендарный футболист сборной России! Денис Владимирович Лактионов».

Карпин: «Легендарный? Сколько игр за сборную провел?»

Мусагалиев: «Не знаю, он в Корее играл 15 лет».

Карпин: «Ну, в Корее понятно, да. Азамат, а зачем тебе это дело? Тратишь на это деньги?»

Мусагалиев: «Тратим, конечно».

Карпин: «Конкретно ты тратишь?»

Мусагалиев: «Да».

Карпин: «И зачем?»

Мусагалиев: «В планах у нас не тратить, а зарабатывать. На чем обычно зарабатывает клуб? На продаже футболистов. Мы можем продать кого-нибудь в профессиональный футбол».

Карпин: «За всю историю медиафутбола сколько продали футболистов в профи?»

Мусагалиев: «Двоих, по-моему. Правда, их не продали, а забрали. Но сейчас есть договоренность с РФС, что профессиональные клубы будут выплачивать компенсацию».

Карпин: «Как детским школам. Ну, там много будет денег, да. Отобьете».

«Хуи Ен, будешь моим лучшим другом». Тренер «Десятки» 12 лет играл в Корее

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу «Кстати»
logoВалерий Карпин
logoДенис Лактионов
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoСборная России по футболу
logoФК 10
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ФНЛ можно закрывать». Экс-хавбек «Крыльев» Кленкин сравнил Медиалигу с Первой лигой
821 мая, 11:30
Карпин о матче с Медиалигой: «Завтра мои соседи скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже лига. Это не нормально»
5117 мая, 15:50
Азамат Мусагалиев: «У нас в понедельник сюрприз приезжает. Иностранец. Молодой, быстрый наконечник».
17 мая, 15:10
Станос – Азамату: «###### комик объясняет свою шутку. Кто понял, тот понял»
16 мая, 09:22
Главные новости
«Эгриси» встретится с «Матч ТВ» в 6-м туре Медиалиги
2 минуты назад
Слуцкий пришел в главное шоу о медиафутболе и предложил новый формат Медиалиги с двумя дивизионами
832 минуты назад
Медиалига проведет тур без мата в честь Дня защиты детей
41сегодня, 10:13
«Вторая лига и медиафутбол – небо и земля. В медиафутболе пешком ходишь, уровень совсем несерьезный». Жамалетдинов о турнирах
6сегодня, 08:57
«Альфа-Банка» и Fight Nights откроют 6-й тур Медиалиги матчем на большом «Москвиче»
сегодня, 08:31
2Drots встретятся с «БроукБойз», Chertanovo против «Амкала». Расписание 6-го тура МФЛ-6
сегодня, 08:15
«Дани Алвес попросил 30 сребреников. Команды предлагают ему 20, ищут компромисс». Осипов о требованиях бразильца
28вчера, 19:05
Дисквалификация Дьякова сокращена, тренер «Броуков» будет на игре против 2Drots
вчера, 18:00
Гасилин рассказал, что «Спартак» заплатил «Амкару» за победу над «Зенитом» в 2017-м: «Где-то полтора млн рублей. Это были хорошие бабки»
172вчера, 17:31
Комис вернулся в «Титан». Он играл за клуб в третьем сезоне МФЛ
вчера, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
«В какой-то момент поехала крыша». Прокоп о периоде в «Ботеве»
413 мая, 12:37
Минин смотрел класико, комментируя Медиалигу: «Другого выхода не было. Понимал, что счет обязательно скажут»
811 мая, 17:34
«Я в «Урале» таких эмоций не испытывал». Экс-тренер екатеринбуржцев Аверьянов после дебюта в Медиалиге
24 мая, 13:21
Экс-защитник «Броуков» Жекич: «Верить в то, что из МФЛ можно попасть в РПЛ – очень сомнительно. Нужно быть реалистом»
115 апреля, 13:14
Хавбек Репях перешел в «Матч ТВ»
114 апреля, 14:43
Воспитанник «Краснодара» Сабуа о том, что в 24 года попал в медиафутбол: «Травмы, четыре операции. От меня ждали одного, но на сегодня другая картина»
10 апреля, 15:49
«Титан» подписал Темникова. Экс-защитника «Динамо» переманили из ФК «Матч ТВ»
310 апреля, 13:36
Сафонов записал видеообращение для команды КубГУ перед игрой с «Броуками». Матвей – выпускник этого вуза
22 апреля, 20:05
«Амкал» сыграет с «Химиком» в Дзержинске
126 марта, 10:10
«Хотел бы играть во Франции. Цель на ближайшие 5 лет – попасть в топ-чемпионат». Нападающий «Амкала» Шахриер о будущем
124 марта, 10:06