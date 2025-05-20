«Здесь делают 80% средств ПВО страны, защищая наш дом и кров. От такого приглашения мы не могли отказаться». Осипов о матче Медиалиги на стадионе «Алмаз-Антей»

Николай Осипов рассказал о матче Winline Медиалиги на стадионе «Алмаз-Антей».

– Почему матч 5-го тура в Санкт-Петербурге прошел на стадионе «Алмаз-Антей»?

– Мы в гостях. Нас пригласила данная академия, нас пригласил завод. И от такого приглашения мы не имели права отказаться, потому что международный турнир – крайне редкая история в современной России. Здесь выступали лучшие представители Латинской Америки и Европы.

И, справедливости ради, скажем, что этот завод делает 80% средств ПВО нашей страны, защищая наш дом и кров. Когда тебя приглашают такие организации, ты не можешь не приехать. А размер стадиона не так важен – чем богаты.

В конце концов, основной профиль данной организации – оборона нашей страны. Поэтому какой стадион есть, такому мы и рады, – сказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Алексею Фаткадынову.

В 5-м туре МФЛ матч Lit Energy против ФК «10» прошел на стадионе «Алмаз-Антей», где до этого проводился Кубок Бурчалкина. В турнире приняло участие восемь команд из семи стран мира, включая Аргентину, Бразилию и Сербию.